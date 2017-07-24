 خادم الحرمين يغادر المملكة في إجازة خاصة .. وينيب ولي العهد بإدارة شؤون الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يغادر المملكة في إجازة خاصة .. وينيب ولي العهد بإدارة شؤون الدولة

خادم الحرمين يغادر المملكة في إجازة خاصة .. وينيب ولي العهد بإدارة شؤون الدولة
المناطق _واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
// بيان من الديوان الملكي //
بمشيئة الله تعالى سيتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اعتباراً من هذا اليوم الاثنين 1 / 11 / 1438هـ الموافق 24 / 7 / 2017م إلى خارج المملكة في إجازة خاصة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته .

وصدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 313
التاريخ : 1 / 11 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الأول من شهر ذي القعدة عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 24 من شهر يوليه عام 2017م، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .
والله ولي التوفيق .،،،
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

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