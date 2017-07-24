 بلدية غرب الدمام تقوم بـ 155 جولة على المحلات التجارية والمباني خلال أسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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بلدية غرب الدمام تقوم بـ 155 جولة على المحلات التجارية والمباني خلال أسبوع

بلدية غرب الدمام تقوم بـ 155 جولة على المحلات التجارية والمباني خلال أسبوع
المناطق _ الدمام

قامت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الرقابة الصحية و إدارة المراقبة والنظافة العامة خلال الأسبوع الماضي بجولات ميدانية والتي تركزت على المنشآت الصحية والمباني القائمة تحت الإنشاء.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن البلدية قامت بـ 81 جولة على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة, نتج عنها إغلاق 6 محلات، ورصد 91 مخالفة لأنشطة الصحية، وإنذار 46 محل، و إتلاف مواد غذائية فاسدة تقدر بـ  117 كيلو غير صالحة للاستهلاك، لافتا الى ان معظم المخالفات تضمنت رخص مهنيه منتهية وشهادات صحية منتهية وتدني مستوى النظافة بالمحال التجارية، وسوء تداول الاغذية وتخزينها.

وأشار أن إدارة المراقبة والنظافة العامة  قامت بجولات للكشف على نظافة المباني تحت الإنشاء وبلغ عددها 74 جولة , وتم رفع 9748 متر من مخلفات البناء , ورفع 1240 متر من النفايات الصلبة .

ولفت الى أن جولات مراقبي البلدية مستمرة وذلك للكشف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المستهلكين، وكذلك النظافة العامة في نظاق تخديم البلدية.    

ودعا رئيس بلدية غرب الدمام جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات مشيرا إلى ان أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج  (بلاغاتي )على الأجهزة الذكية .

 

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