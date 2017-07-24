مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 08ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 17 ر4995 نقطة منخفضًا 20ر4 نقاط بنسبة 08ر0 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 37ر4999 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و983 ألفًا و434 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7 ر75 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 12 مليونًا و292 ألفًا و733 ريالًا عمانيًا.