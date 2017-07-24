 مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 08ر0 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 08ر0 % القحطاني: بسبب خطأ فني فقط رُفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية الباص السياحي.. ضمن فعاليات مهرجان مهرجان الورد والفاكهة بتبوك بلدية غرب الدمام تقوم بـ 155 جولة على المحلات التجارية والمباني خلال أسبوع خادم الحرمين يغادر المملكة في إجازة خاصة .. وينيب ولي العهد بإدارة شؤون الدولة خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء نادي صيفي مخصص لذوي الإعاقة بالرس مدير صحة القصيم : تحويل خدمات ” الهيئة ” إلكترونيا سهلت الإجراءات على المرضى محافظ الخرج يستقبل رئيس ونائب وأمين غرفة الخرج بلدية الخرج تتلف كميات من المواد الغذائية وتطبق الغرامات على مطاعم رئيس بلدية المندق : عملنا بكل طاقتنا لتجهيز 42 جلسة خاصة وفق رؤية مستقبلية .. بلدي بيشة يناقش الطرق في المحافظة

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 08ر0 %

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 08ر0 %
المناطق _مسقط

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 17 ر4995 نقطة منخفضًا 20ر4 نقاط بنسبة 08ر0 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 37ر4999 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و983 ألفًا و434 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7 ر75 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 12 مليونًا و292 ألفًا و733 ريالًا عمانيًا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>