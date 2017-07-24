(٢٩٨٠) طالبا يلتحقون ببرامج جمعية تحفيظ القرآن بالشرقية خلال الصيف الحالي

كشف نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف بن عبدالرحمن العفالق عن إطلاق ( ٩) أندية موسمية بالدمام والخبر والظهران وراس تنورة خلال صيف هذا العام ١٤٣٨‬⁩هـ.

وأشار خلال اجتماعه مع اللجنة المشرفة على أندية التحفيظ ، بأن الأندية الموسمية تم اختيارها بعناية في عدد من محافظات المنطقة لتخدم أبنائنا خلال موسم الإجازة، ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة برامج وأنشطة الأندية وأهم مخرجاتها.

وأضاف ‫الشيخ العفالق بأن عدد البرامج القرآنية فيها أكثر من ٧٥ برنامجاً ، والتحق بها أكثر من ٢٩٨٠ طالباً من مختلف المراحل التعليمية ، ويشرف عليها أكثر من ١٨٠ مشرفاً، فيما يلتحق بالبرامج النسائية في الجمعية خلال موسم الصيف ” ٦٦٦٥” مستفيدة.