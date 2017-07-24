 (٢٩٨٠) طالبا يلتحقون ببرامج جمعية تحفيظ القرآن بالشرقية خلال الصيف الحالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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(٢٩٨٠) طالبا يلتحقون ببرامج جمعية تحفيظ القرآن بالشرقية خلال الصيف الحالي

(٢٩٨٠) طالبا يلتحقون ببرامج جمعية تحفيظ القرآن بالشرقية خلال الصيف الحالي
المناطق _ رواف القحطاني
كشف نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف بن عبدالرحمن العفالق عن إطلاق ( ٩) أندية موسمية بالدمام والخبر والظهران وراس تنورة  خلال صيف هذا العام ١٤٣٨‬⁩هـ.
وأشار خلال اجتماعه مع اللجنة  المشرفة على أندية التحفيظ ،  بأن الأندية الموسمية تم اختيارها بعناية في عدد من محافظات المنطقة لتخدم أبنائنا خلال موسم الإجازة،  ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة برامج وأنشطة الأندية وأهم مخرجاتها.
وأضاف ‫الشيخ العفالق بأن عدد البرامج القرآنية فيها أكثر من ٧٥ برنامجاً ، والتحق بها أكثر من ٢٩٨٠ طالباً من مختلف المراحل التعليمية ، ويشرف عليها أكثر من ١٨٠ مشرفاً،  فيما يلتحق بالبرامج النسائية في الجمعية خلال موسم الصيف  ” ٦٦٦٥” مستفيدة.

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