(٢٩٨٠) طالبا يلتحقون ببرامج جمعية تحفيظ القرآن بالشرقية خلال الصيف الحالي

كشف نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف بن عبدالرحمن العفالق عن إطلاق ( ٩) أندية موسمية بالدمام والخبر والظهران وراس تنورة خلال صيف هذا العام ١٤٣٨هـ.
وأشار خلال اجتماعه مع اللجنة المشرفة على أندية التحفيظ ، بأن الأندية الموسمية تم اختيارها بعناية في عدد من محافظات المنطقة لتخدم أبنائنا خلال موسم الإجازة، ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة برامج وأنشطة الأندية وأهم مخرجاتها.
وأضاف الشيخ العفالق بأن عدد البرامج القرآنية فيها أكثر من ٧٥ برنامجاً ، والتحق بها أكثر من ٢٩٨٠ طالباً من مختلف المراحل التعليمية ، ويشرف عليها أكثر من ١٨٠ مشرفاً، فيما يلتحق بالبرامج النسائية في الجمعية خلال موسم الصيف ” ٦٦٦٥” مستفيدة.
التعليقات (٠) اضف تعليق