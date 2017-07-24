 المملكة تستورد 900 ألف طن من الشعير تمثل الدفعة الرابعة لهذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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المملكة تستورد 900 ألف طن من الشعير تمثل الدفعة الرابعة لهذا العام

المملكة تستورد 900 ألف طن من الشعير تمثل الدفعة الرابعة لهذا العام
المناطق _ الرياض

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد 900.000 طن من الشعير موزعة على مناشئ (أوروبا – استراليا – أمريكا – البحر الأسود) التي تمثل الدفعة الرابعة من كميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام. وأفاد محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أنه تم دعوة 26 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة تقدمت منها 20 شركة للمنافسة حيث تم ترسية توريد 900.000 طن توزعت على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 10 شحنات كميتها 600.000 طن وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 5 شحنات كميتها 300.000 طن للتوريد خلال شهري سبتمبر – أكتوبر وبين المهندس الفارس أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد اتمت التعاقد على اجمالي كمية بحدود 5.4 مليون طن هذا العام لتلبية الطلب المحلي. مشيرا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال  (www.sago.gov.sa/Import/Barely).

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