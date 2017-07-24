أمير الباحة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة الشيخ خالد بن عمر التويجري والقاضي بالمحكمة سلمان بن هلال الغموي.

وفي بداية الاستقبال رحّب سموه بالشيخ التويجري ومرافقه، متمنياً لهما التوفيق في مهام عملهما، مؤكداً سموه خلال اللقاء أهمية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه منهجاً ودستوراً وهو المنهج الذي قامت على هذه الدولة منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر.

ونوه سمو أمير الباحة باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة بالمملكة، مشيداً سموه بالدور الذي يقوم به القضاة وبنزاهتهم وحرصهم على إرساء مبادئ العدل, سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه .

من جانبه أعرب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالباحة الشيخ خالد التويجري عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة الباحة على الدعم المستمر الذي يجده القضاة، مؤكداً حرصهم على كل ما يحقق العدل للجميع .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات والمراسم بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي