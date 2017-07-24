نائب أمير المنطقة الشرقية يدشن قافلة “مساندتهم واجب علينا” لجمعية بناء لرعاية الأيتام

دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظه الله بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) قافلة صيف جمعية بناء (#مساندتهم_واجب_علينا) والتي تنطلق من المنطقة الشرقية لمساندة جنودنا في الحدود الجنوبية، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية “بناء” فضيلة الشيخ/ صالح اليوسف، ومدير الجمعية الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي.

واستمع سموه لشرحٍ من المشاركين في القافلة عن أهدافها ومحطة سيرها، والقيم التي تحملها القافلة، وبارك سموه للجمعية ومنسوبيها حصولها مؤخراً على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري، مشيداً سموه بجهود الجمعية في مجال رعاية الأيتام، وجهودها المتنوعة لتنمية وتطوير الأيتام، مؤكداً أن قافلة صيف بناء هي مبادرة تستحق الثناء والدعم، ولها دور هام في تعزيز المواطنة لدى الأيتام، وإيصال رسالة أيتام المنطقة الشرقية إلى الجنود المرابطين على حدود المملكة، ثم سجل سموه كلمةً لأبنائه الأيتام المشاركين في القافلة.

من جهته أعرب عبدالله بن راشد الخالدي مدير الجمعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهما المستمر لأنشطة الجمعية، واهتمامها بأبنائها الأيتام، ودعمهم لأعمال الجمعية الأمر الذي ساهم بتحقيق الجمعية لعددٍ من المنجزات وحصولها على عددٍ من الجوائز، مؤكداً أن جمعية بناء تعمل على الاستفادة من مواسم الإجازات لتطوير أبنائها الأيتام، وإشراكهم في الأنشطة التي تعود عليهم بالنفع، وأن الجمعية تعمل على البرامج ذات الأثر النافع للأيتام وذويهم.