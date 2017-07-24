 الحكومة الماليزية تنفي ادعاءات قناة “الجزيرة” حول المهاجرين الغير شرعيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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الحكومة الماليزية تنفي ادعاءات قناة “الجزيرة” حول المهاجرين الغير شرعيين

الحكومة الماليزية تنفي ادعاءات قناة “الجزيرة” حول المهاجرين الغير شرعيين
المناطق _سعد عسيري

تواصل الحكومة القطرية التفريط في أصدقائها والإساءة لكل الحكومات التي تتعامل معها . وتسبب فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة في حدوث أزمة بين ماليزيا وقطر، وقالت الحكومة الماليزية إن الإدعاءات التي بثتها قناة الجزيرة في الفيلم عن المهاجرين الغير شرعيين باطلة، كما نفت وجود ٤ ملايين عامل أجنبي غير قانوني في البلاد، وأنه يتم تهريبهم إلى داخل البلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي أن الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة غير صحيح وأنه أظهر ماليزيا أنها بلد ممتلئ بالعمالة الأجنبية .
وتسبب الفيلم في مساءلة لنائب رئيس وزراء ماليزيا وزير الداخلية داتو سيري زهيد حميدي من قبل نائبة البرلمان الماليزية عن حزب “بي كي أر” وزعيمة تكتل المعارضة عزيزة إسماعيل  .
وقال حميدي  :” أن نظام تسجيل طلبات العمل للعمالة الأجنبية يتم عبر الإنترنت، وأن تلك القضية انتهت”.
وأشار حميدي الذي يشغل منصب وزير الداخلية الماليزي أن قناة الجزيرة وضعت ماليزيا في موقف سلبي بتطرقها إلى القضايا الأخرى التي سلطت الضوء عليها، ويعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي وضعت الجزيرة في مأزق مع دول آخرى أيضاً، مؤملاً أن  يتم تفسير هذا الوضع.

ونفى حميدي خلال حديثه مزاعم استقدام مليون ونصف عامل بنغلاديشي إلى ماليزيا، وأكد أن تلك الأعداد هي أعداد العمالة البنغلاديشية المسجلة لدى حكومتهم هم للعمل في خارج بلادهم.

 

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