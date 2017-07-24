مستشفيات الشرقية تستقبل أكثر من نصف مليون مراجع لأقسام الطوارئ

أوضحت الصحة في الشرقية أن أكثر من 556 ألف مراجع أستفادوا من خدمات الطوارئ في 13 مستشفى حكومي في الشرقية كما قدمت العيادات الخارجية خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي خدماتها لأكثر من ( 361739) مراجع .

وأكدت ” الصحة في الشرقية ” أن منشآتها تستقبل الأعداد المتزايدة من المراجعين وتقدم خدماتها من خلال الكوادر الطبية المتخصصة ، حيث سجلت تلك الفترة إجراء 5740 عملية جراحية ، إضافة إلى أن مراكز غسيل الكلى في تلك المستشفيات أنجزت 10899 جلسة غسيل للمستفيدين من خدماتها .

وأوضحت أن مستشفى القطيف المركزي قدم خدماته لأكثر من 115928 مراجع لقسم الطوارئ ، وقدم خدماته لأكثر من 147367 مراجع للعيادات الخارجية ، وأجرى 1542 عملية جراحية ، إضافة إلى 918 جلسة غسيل كلوي خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي ،

كما أستقبل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام 85991 مراجع لقسم الطوارئ ، و 50603 مراجع للعيادات الخارجية في المستشفى ، إضافة إلى إجراء 2578 عملية جراحية ، فيما تم تسجيل 3714 مولود في المستشفى خلال نفس الفترة ، وأستقبل مستشفى النعيرية العام 49186 مراجع لقسم الطوارئ ، و23790 مراجع للعيادات الخارجية ، وأجرى 303 عملية جراحية ، و2431 جلسة غسيل كلوي ، فيما قدم مستشفى رأس تنورة خدماته لأكثر من 42011 مراجع في قسم الطوارئ ، و15726 مراجع لأقسام العيادات الخارجية ، وأجرى 17 عملية جراحية و 1072 جلسات غسيل كلوي ، في حين أستقبل مستشفى عريعرة 9770 مراجع في قسم الطوارئ ، و5836 مراجع لأقسام العيادات الخارجية ، وأجرى 40 عملية جراحية ، و9 حالات غسيل كلوي ، فيما قدم مستشفى سلوى العام خدماته لأكثر من 15103 مراجع في قسم الطوارئ ، و3108 مراجع لأقسام العيادات الخارجية ، وأجري 10 عمليات جراحية في المستشفى ، في حين استقبل مستشفى البطحاء 6908 مراجع في قسم الطوارئ ، و99 مراجع للعيادات الخارجية .

وبينت ” الصحة في الشرقية ” أن مستشفى قرية العليا استقبل أكثر من 47698 مراجع لقسم الطوارئ ، فيما قدم خدماته لأكثر من 8193 مراجع للعيادات الخارجية ، وأجرى 25 عملية جراحية و560 جلسة غسيل كلوي ، أما مستشفى صفوى فقد استقبل 32643 مراجع لقسم الطوارئ و19021 مراجع لقسم العيادات الخارجية ، فيما أجرى 41 عملية جراحية ، أما مستشفى بقيق فقد استقبل 23711 مراجع لقسم الطوارئ ، و14189 مراجع للعيادات الخارجية ، وأجرى 93 عملية جراحية ، و1471 جلسة غسيل كلوي ، في حين استقبل مستشفى الرفيعة العام 9945 مراجع في قسم الطوارئ ، و14502 مراجع للعيادات الخارجية ، فيما أجرى 67 عملية جراحية ، و 658 جلسة غسيل كلوي ، أما مستشفى الخفجي العام فقد قدم خدماته لأكثر من 75075 مراجع لقسم الطوارئ ، و35182 مراجع للعيادات الخارجية ، وأجرى 357 عملية جراحية ، و1145 جلسة غسيل كلوي في المستشفى ، فيما استقبل مستشفى الجبيل العام فقد استقبل 42336 مراجع لقسم الطوارئ ، و21123 مراجع للعيادات الخارجية ، فيما أجرى 667 عملية جراحية ، و2635 جلسة غسيل كلوي خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.