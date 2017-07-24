مرجعيات القدس تؤكد التمسك بالموقف الرافض لإجراءات الاحتلال في الأقصى

أكدت المرجعيات الدينية والوطنية والأهلية في مدينة القدس المحتلة، تمسكها بالموقف الموحّد الرافض لجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الالتفاف بطرح بدائل تمس حرية العبادة والسيادة الإسلامية على المسجد الاقصى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بمكتب القائم بأعمال كبير قضاة القدس الشيخ واصف البكري بحي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي.

وقالت المرجعيات المقدسية أنه و”أمام التعنت وإصرار سلطات الاحتلال على التصعيد ومواصلة اجراءاتها التعسفية بحق المسجد الاقصى والمواطنين بالقدس، فإن المرجعيات تؤكد مواصلة التصدي لهذه الاجراءات التعسفية، فضلاً عن رفض محاولات فرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى”.