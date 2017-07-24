مركز الأميرة جواهر يحقق المركز الثالث في جائزة سوق عكاظ للإبداع الحرفي

حقق مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير المركز الثالث في جائزة سوق عكاظ للإبداع الحرفي ، بدورته الحادية عشرة ، والذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين وافتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مؤخراً ، وأستمر لمدة عشرة أيام، حيث شارك المركز في قسم الانتاج والحرف اليدوية بجادة السوق بإشراف البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع». حيث فازت المشاركة نوير العتيبي في جائزة الحرف اليدوية في مجال السدو والنسيج والسجاد.

وقالت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير رؤى باحارث: «سوق عكاظ مناسبة وطنية مهمة تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتبرز الموروث الثقافي والتراثي للمملكة، وجاءت مشاركة المركز بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز ، لابراز منتجات مصنع النسيج والحرف بالمركز .

وأضافت باحارث «نحرص في مركز الأميرة جواهر على العمل لتمكين المرأة في مجالاتٍ متعددة، ونعمل على رفع مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي الإجمالي وتمكين المرأة في هذا القطاع المهم، إسهاماً من المركز في تحقيق رؤية المملكة 2030».

وأوضحت مديرة المركز أن المركز شارك بأعمال حرفياته العاملات في مصنع النسيج والحرف اليدوية بالمركز في مجالات: السدو، واللوحات التراثية، والصناديق الحرفية، مؤكدةً أن المركز يدعم النساء الحرفيات للمحافظة على الموروث الشعبي وإحياء تراث المملكة.

يذكر أن جائزة عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي تعد إحدى أهم الجوائز الثقافية في المملكة وتقام ضمن فعاليات سوق عكاظ التاريخية ، وتشمل مجالات الجائزة جميع أعمال المنتجات الحرفية التي لها طابع ابتكاري إلى جانب تلك التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية .