بلدية النعيرية تنفذ مشروع لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار بقيمة ١،٩٥٥ مليون ريال

بدأت بلدية محافظة النعيرية في تنفيذ مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بالمحافظة، والذي تبلغ كلفته 1.995.000 مليون ريال، ومدة تنفيذه ثلاث سنوات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محارب بن منصور المطيري، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة و تنظيف خطوط الشبكة بطول (1200) متر، فيما تم تنظيف عدد (15) مصيدة أمطار بطريق الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إضافة الى أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة خط طرد شارع الملك عبد العزيز، وكذلك الانتهاء من أعمال صيانة خط طرد بطريق الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، للمحطات الرئيسية، وكذلك صيانة عدد (3) مضخات بمحطتين تجميع بحي الصناعية و حي المحمدية .

واعتبر أن المشروع يأتي ضمن مشاريع البنى التحتية التي تنفذها البلدية في المحافظة، وضمن عدد من المشاريع لتصريف مياه الأمطار المخصصة للمحافظة، مشيرا الى أن هذه المشاريع ستعمل على تطوير الكثير من الجوانب البلدية التي ستنهض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .