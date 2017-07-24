نائب أمير المنطقة الشرقية يؤكد على أهمية تطوير الخدمات الجمركية في كافة المنافذ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حفظه الله بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مديرو مصلحة الجمارك العامة العاملين بالمنطقة الشرقية.

مشيداً سموه بما تبذله مصلحة الجمارك من جهود عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤكداً سموه على أهمية تطوير الخدمات الجمركية في كافة المنافذ، والعمل مع الجهات المعنية على كل ما من شأنه تطوير منافذ المملكة، متمنياً للعاملين في جمارك المنطقة الشرقية التوفيق.

من جهته عبر مديرو جمارك المنطقة الشرقية عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، مؤكدين العمل على تنفيذها.