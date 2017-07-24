 رئيس الوزراء اليمني يلتقي مديري ثلاث وكالات دولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني يلتقي مديري ثلاث وكالات دولية

رئيس الوزراء اليمني يلتقي مديري ثلاث وكالات دولية
المناطق _واس

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرس غيبريسوس، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك, والمدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي ديفيد بيسلي الذين يزورون اليمن حالياً لتنظيم جهود المساعدات الاغاثية والإنسانية والصحية.
واعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن أمله في أن تسهم زيارة المسؤولين الأمميين في تخفيف معاناة والآم اليمنيين جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة والسلطة الشرعية.
وجدد الدكتور بن دغر مطالبة الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لكي تعمل بكل حرية وسهولة لنقل المساعدات الاغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق بين وزارة الصحة اليمنية ولجنة الإغاثة المحلية والمنظمات الدولية وحشد مزيد من الدعم لمواجهة الكوليرا.
وأشاد بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكان آخرها قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتماد 67 مليون دولار للتصدي للمرض.
وشدد بن دغر على أن اقصر طريق لإنهاء معاناة اليمنيين هو تنفيذ مرجعيات الحل المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الكفيلة بإخراج الوطن إلى بر الأمان والذهاب نحو دولة اتحادية تضمن توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة.
من جانبه, أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية التزام المنظمات الدولية بقرار مجلس الأمن 2216 ، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى مساعدة المواطنين في مختلف المحافظات على رفع الوعي بمخاطر وباء الكوليرا الذي تفشي في جميع المحافظات.

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