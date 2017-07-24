 شرطة جازان تقبض على عصابة سارقي مطعم الجبلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة جازان تقبض على عصابة سارقي مطعم الجبلي

شرطة جازان تقبض على عصابة سارقي مطعم الجبلي
المناطق _جازان
قبضت شرطة منطقة جازان على أحد أفراد العصابة المكونة من شخصين من الجنسية اليمنية مقيمين بطريقة غير نظامية ، ظهرا في مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي وهما يسرقان مبلغ مالي كبير من حوزة مسؤول مطعم لؤلؤة الساحل الشهير بمطعم  الجبلي بمدينة جازان اثناء تواجده مع الزبائن  ولاذا بالفرار.
وبعون الله تعالى ثم بقدرات وفطنة رجال التحريات والبحث الجنائي الذين يتقنون التعامل مع هذه الحالات  تم ضبط المنفذ لعملية السرقة  في محافظة ابوعريش  بمتابعة مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني من خلال خطة امنية متقنة وضعتها إدارة التحريات والبحث الجنائي ، نفذها كوادر بشرية مدربة مع تقنيات امنية عالية المستوى ، فيما تم تحديد موقع زميله المساعد له في الجريمة في إحدى مناطق المملكة والعمل جارِ للقبض عليه وإحضاره للمنطقة ،
واوضح المتحدث الرسمي في شرطة منطقة جازان النقيب نايف حكمي أن الجاني  اعترف بأرتكاب جريمته ، حيث يعد هو وزميله من اصحاب السوابق الإجرامية ،
وتم التحفظ عليه لإحالته مع زميله  للنيابة العامة والمحكمة الشرعية لينالا جزاءهما الرادع ، نظير جرائمهما المتعددة ،
وأكد اللواء ناصر القحطاني أنه لا تهاون في تعقب المجرمين والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة حفاظاً على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،

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