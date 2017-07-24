 أمير القصيم: حملة وطن بلا مخالف ستسهم في حماية وأمن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: حملة وطن بلا مخالف ستسهم في حماية وأمن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين

أمير القصيم: حملة وطن بلا مخالف ستسهم في حماية وأمن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين
المناطق _ بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بمقر الإمارة اليوم ، اجتماع أعضاء لجنة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) بالمنطقة .

حيث جرى خلال الاجتماع عرض التقرير الإحصائي التفصيلي عما تم إنجازه في هذه الحملة خلال فترتها الأولى واستعراضاً لما سيتم تقديمة في المرحلة الثانية ، إنفاذاً لمقتضى الأمر الكريم ، سواءاً من جانب الأعداد والزمان والمكان وجهات الاختصاص ، أو من جانب آخر وهو الحرف والمهن والهوية .
وأكد أمير منطقة القصيم على دعم القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ لإنجاح جهود الحملة ، حرصاً على تحقيقها الأهداف المرسومة لها ، مؤكداً سموه دعمه لأعضاء اللجنة لتأدية مهامهم على أكمل وجه بإذن الله .

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة في الحملة خلال فترتها الأولى وما شاهده في هذا التقرير الإحصائي ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” ، في ظل المتابعة والدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ. مقدماً شكره للجهات المشاركة بالحملة على جهودها لإنجاز المرحلة الأولى والتي بذلت من الزملاء من رجال الأمن والجوازات وفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية والجهات المساندة الأخرى والمواطنين المخلصين والمزارعين ورجال الأعمال , مشدداً سموه على بذل المزيد من الإنجاز خلال المرحلة القادمة .
وأوضح الأمير فيصل بن مشعل أهمية إبراز الجانب الإعلامي لهذه الحملة ، داعياً جميع الجهات المعنية بالتفاعل والتغطية الإعلامية مع الحملة لتخرج لنا نتائج إيجابية ، وأن يكونوا عوناً للحملة لتحقيق أهدافها ، مشيراً سموه إلى أن الحملة ستسهم في حماية وأمن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين، مشيداً بالدور الكبير الذي يبذله رجال الأمن للحفاظ على أمنه ومكتسباته.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي ، ووكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق صالح بن محمد البرادي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر بن محمد الطالب ، ومدير جوازات القصيم اللواء محمد بن ناصر أبوثنين ، ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أحمد بن محمد المطوع وعدد من مندوبي الجهات ذات العلاقة .

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