 تعليم الشرقية : 182 مشاركة يطلقون مبادرة مصدر لتجويد أدوار القائد داخل المدرسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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تعليم الشرقية : 182 مشاركة يطلقون مبادرة مصدر لتجويد أدوار القائد داخل المدرسة

تعليم الشرقية : 182 مشاركة يطلقون مبادرة مصدر لتجويد أدوار القائد داخل المدرسة
المناطق _عبدالله السعيدي
دشنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مبادرة مصدر والبرامج المصاحبة لها وهي مبادرة نوعية داعمة لمشروع تمهين القيادة المدرسية
  كمبادرة صيفية رائدة.
وانطلقت المبادرة  بثانوية سناء الجعفري بالدمام  بحضور المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد و عدد من مديرات الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفات التربويات  ، وبمشاركة ٣٥ قائدة ووكيلة حضرن من المنطقة الشرقية ومختلف مناطق  ومحافظات المملكة  (  الافلاج ، الدوادمي ،  الاحساء ، تبوك ) وذلك للمشاركة في البرنامج  .
واشارت مديرة إدارة الإشراف التربوي للبنات بتعليم الشرقية ذكريات المزروع بأن المبادرة يقف على تنفيذها إدارة الإشراف التربوي بنات و تهدف إلى  تهيئة القيادات المدرسية في فترة الإجازة الصيفية من خلال تناول كل ما يتعلق بمهام قيادات المدارس الواردة في الأدلة مع التركيز على المعايير والمؤشرات الواردة  في منظومة  قيادة الأداء المدرسي.
وأضافت بانها مبنية على الاحتياج والفحص والتقويم القبلي ونتائج مؤشرات الأداء والزيارات الميدانية  وتقدم الدعم  لقائد المدرسة  في عدة مجالات ادارية فنية وتقنية  بغية أن  يحقق البرنامج الأهداف المنشودة  للارتقاء باداء القيادات المدرسية .
واشارت بان مبادرة مصدر تأتي  ضمن ٣ مجموعات مدة المجموعة الواحدة ٦ أيام ويبلغ عدد المشاركات في جميع المجموعات ١٨٢ مشاركة من مختلف مناطق المملكة والمحت المزروع بان اطلاق هذه المبادرة يأتي من منطلق الرؤية الطموحة والعمل الجاد المميز والذي
يدفعنا  لتجديد البيعة لوطننا الحبيب وتحقيق رؤية  ٢٠٣٠ في جميع المجالات ومن ذلك استثمار فترة الصيف والعمل على تجويد أدوار القائد داخل المدرسة.
كما يشمل برنامج العمل على العديد من المحاور الأساسية منها المهارات الإدارية والقيادية التنفيذية مشتملة على مفهوم مدخل في القيادة وادوار القيادة المدرسية وتنمية مهارات القيادة المدرسية ومخرجاتها والكفاءة والفعالية الاستراتيجية للقيادات ونظريات التعلم والأداء التدريسي والوظيفي  والتحصيل الدراسي إلى جانب كيفية دمج التقنية في التعليم والمبادرات التقنية والمعلومات وتوظيفها في العملية التعليمية .
هذا وقد افتتحت مساعد المدير العام  الجلسة الأولى والذي كان بعنوان أنا قائد دعت المتدربات من خلاله للتأمل في سمات القائد ومقومات النجاح  كما كرمت  فريق عمل المبادرة

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