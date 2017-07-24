 جامعة جازان تعلن نتائج القبول النهائي الأحد القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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جامعة جازان تعلن نتائج القبول النهائي الأحد القادم

جامعة جازان تعلن نتائج القبول النهائي الأحد القادم
المناطق _أمل بهكلي

أوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور بركات بن حمود مكرمي بأنه بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين ثبتوا على رغباتهم 5607 فيما كان عدد الذين ثبتوا رغباتهم مع الترقية 6385.

وبين الدكتور مكرمي أن عدد المنسحبين من عملية القبول لهذا العام بلغ 1120 منسحبا حيث سيتم تثبيت طلاب آخرين مكانهم ممن طلب الترقية وكذلك معالجة وضع الطلاب “قيد الدراسة” وذلك بعد الانتهاء من القبول النهائي في تاريخ 7/11/1438.

وأشار الدكتور مكرمي أن آخر موعد لاستلام الكشف الطبي هو نهاية دوام يوم الجمعة حيث سيتم التدقيق في الترشيح النهائي وإعلان نتائج القبول يوم الأحد الموافق  7/11/1438.

وأشار المكرمي إلى أن الكليات التي تشترط الكشف الطبي والمقابلات في الجامعة هي كلية طب الاسنان بشطريها وكلية التربية بشطريها وكلية العلوم والآداب بصامطة تخصص رياض الأطفال.

فيما اشترطت كليات الطب والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية وكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة وكلية التمريض والكلية الجامعية بصبيا وكلية العلوم والآداب بفرسان والداير والعارضة إرسال الكشوفات الطبية عن طريق نظام الدعم الفني للقبول.

وأنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان مرحلة تأكيد الترشيح وقبول الطلاب والطالبات في تخصصات الجامعة المتاحة وبدأت مرحلة الكشوفات الطبية ومقابلة الطلاب وذلك خلال اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء وقد أتاحت رفع الكشوفات الطبية على موقعها الإلكتروني.

وأكد الدكتور مكرمي على كافة الطلاب والطالبات بضرورة تحديث بيانتهم باللغة الإنجليزية لإصدار البطاقة البنكية، مبيناً بأن العمادة تسعد بكافة الاستفسارات التي تردها عن طريق الدعم الفني والإجابة على كافة تساؤلات الطلاب، مشيراً إلى أن العمادة قد تلقت 7105 استفساراً تم الرد عليها جميعاً.

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