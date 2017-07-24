 نادي الحي بمدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب بالطائف يحتفي ” بسفراء العزم “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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نادي الحي بمدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب بالطائف يحتفي ” بسفراء العزم “

نادي الحي بمدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب بالطائف يحتفي ” بسفراء العزم “
المناطق _ عادل الزهراني

استقبل منسوبو نادي الحي بمدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب مساء اليوم  وفد ” سفراء العزم  ” من تعليم نجران  والذي تستضيفهم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف   ضمن المرحلة الثالثة من مشروع وزارة التعليم “ سفراء الحزم” لطلاب وطالبات مدارس المناطق الجنوبية من أبناء شهداء الواجب والمرابطين على الحد الجنوبي ، حيث كان في استقبالهم بمقر النادي مدير إدارة النشاط الطلابي  وممثل أندية الأحياء والأندية الموسمية  الأستاذ سامي العصيمي والاستاذ عبدالله الحليفي رئيس النشاط الاجتماعي والاستاذ سعود العصيمي منسق برنامج سفراء العزم  ومدير نادي الحي بمدرسة الإمام محمد بن عبدالوهاب وعدد من مشرفي وطلاب النادي . ورحب مدير إدارة النشاط ومنسوبي نادي الحي بوفد سفراء العزم   وبرئيس الوفد المرافق الأستاذ/ عبدالعزيز اليامي، باعتبارهم امتدادًا لآبائهم وإخوانهم الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعًا عن الوطن الغالي ، معبرين عن فخرهم بزيارتهم لتعليم  الطائف ولنادي حي الإمام  محمد بن عبدالوهاب  بشكل خاص.بعد ذلك بدأ برنامج الزيارة بجولة على مرافق النادي والملاعب والصالات ثم  بدء البرنامج الخطابي بكلمة ترحيبية لمدير نادي مدرسة لحي رحب من خلالها الجميع . ثم قصيدة ترحيبية بالوفد ثم أنشودة ترحيبية ووطنية من  طلاب نادي مدرسة الحي ثم كلمة  لمدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ سامي بن عايض العصيمي مجددا بوفد سفراء العزم ومقدما شكره وتقديره لمدير نادي  مدرسة الحي وزملائه المشرفين على حسن الإستقبال وكرم الضيافة . ثم تحدث المشرف المرافق لسفراء العزم عبدالعزيز اليامي بجزيل الشكر للمدير العام ولجميع منسوبي الإدارة العامة للتعليم بالطائف ولمدير إدارة النشاط ولمدير نادي الحي على حسن  لضيافة وكرم الإستقبال . ثم كرم مدير نادي مدرسة الحي ومدير إدارة النشاط الطلابي سفراء العزم ومرافقهم هدايا تذكارية

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