” جسد ” تدشن فعاليات النادي الصيفي

دشنت اليوم الأحد الجمعية السعودية الخيرية لدعم ذوي الإعاقة ” جسد ” ,, فعاليات النادي الصيفي لعام 1438 هـ والذي يقدم أنشطة ترفيهية وتعليمية ستستمر لمدة خمسة أسابيع حتى الواحد من شهر ذو الحجة من نفس العام ,, تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز المهارات الحركية والمهنية والإدراكية والحياتية والفنية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة التي تلامس إحتياجاتهم بالإضافة لغرس سلوكيات إجتماعية صحيحة وقيم حياتية مدروسة على إيدي أخصائيات ومدربات في التربية الخاصة .

هذا وأفادت الإخصائية ” زهرة آدم ” أن الهدف من المهارات الحياتية هو غرس قيم التعاون والمشاركة بين الأطفال ,, أما عن المهارات الحركية فقالت ” آدم ” هذه المهارات تعطي تصوراً مبدئياً عن مستوى الأطفال من حيث التحكم بعضلاتهم الدقيقة كاليد ,, وبالنسبة للأنشطة الإدراكية والمهنية فتهدف للتعرف على مستوى الطفل الإدراكي والتعرف على المهن المحيطة بالأطفال من خلال القصص واللعب الإيهامي

ومن جانبها أفادت رئيسة الجمعية الأستاذة منيرة الحربي ” في كلمتها لامهات الأطفال ذوي الإعاقة أن الهدف الرئيسي لإنشاء جمعية جسد هو رفع كفاءة أسر ذوي الإعاقة وقدرتهم على التعامل مع ابنائهم ومساعدتهم للتفاعل والتغلب على هذه الإعاقة بالتدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات كما تهدف الى تحسين ورفع مستوى جودة ونوعية الحياة لهذه الأسر بالإضافة إلى إيجاد بيئة صحية وآمنة محفزة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع دون خجل ,, وأخيراً تزويد الأسر بالخدمات والبرامج المتاحة واللازمة ومساعدتهم في إختيار المناسب منها لأطفالهم

يذكر أن جمعية جسد تقدم العديد من الخدمات من أهمها : إستقبال الأطفال ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم مع أسرهم وعقد لقاءات دورية بين الأهالي لتبادل الخبرات والتجارب بالإضافة إلى عقد جلسات فردية للأهالي مع أطفالهم وتأهيلهم لكيفية التعامل مع الطفل لتقييم الطفل حسب أداءه الحالي ثم تحديد الخدمة المناسبة له لإرشاد الأسر إلى المراكز التي تتناسب مع حالات أطفالهم .