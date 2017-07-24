غرفة الشرقية تستعد مبكرًا لإطلاق النسخة الثالثة من صنعتي 2017

تواصل غرفة الشرقية خلال شهر يوليو الجاري الترتيبات الخاصة بآلية تنظيم دعوة الأسر المنتجة و الجمعيات التي تعنى بها والجهات ذات الصلة في النسخة الثالثة من معرض صنعتي 2017م، الذي يُقام في منتصف شهر ديسمبر القادم على أرض معارض شركة الظهران الدولية “الظهران اكسبو”، بالتعاون معها وتحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.

وقال أمين عام الغرفة، عبدالرحمن الوابل، إن الغرفة شرعت في الاستعداد مبكرًا لمعرض الأسر المنتجة صنعتي 2017م، وذلك بالتخطيط والتنظيم المناسب لاستقبال طلبات المشاركة ومخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحث الجمعيات والجهات ذات العلاقة للاستعداد للمشاركة بالمعرض ، مشيرًا إلى أن الغرفة مُمثلة في مركز المسئولية المجتمعية قد وضعت جدولاً للبرامج واللقاءات التحضيرية المقرر تنفيذها قبل إطلاق المعرض، متوقعًا ارتفاع أعداد المشاركين لهذا العام.

وأكد الوابل، بأن حرص الغرفة على إقامة معرض صنعتي للأسر المنتجة للمرة الثالثة على التوالي، يأتي إيمانًا منها بأن التميز والريادة يكّمن في الاستدامة، وأن الأسر المنتجة لازالت في حاجة إلى المزيد من الدعم والمساندة وصولاً بها إلى مصاف القطاعات المُنظمة، لتكون بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني وبما يُحقق أهداف رؤية المملكة 2030م.

وأشار الوابل، إلى الاهتمام الذي أولته الغرفة بموضوعات المسؤولية المجتمعية في مُجملها، وكيف كانت مسارًا رئيسيًا ضمن مساراتها الرئيسية للنهوض بقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك بتدشينها مركزًا مختصًا بالمسؤولية المجتمعية.

وقال الوابل، إنه من منطلق أن مشاريع الأسر المنتجة تأتي في مقدمة موضوعات المسؤولية المجتمعية، وتلعب دورًا كبيرًا في عملية توازن التنمية، وأن لديها القدرة على استيعاب قدرًا كبيرًا من قوى العمل الوطنية، فإن الغرفة تواصل جهودها عامًا بعد الأخر لجعل الأسر المنتجة رقمًا فاعلاً ضمن اقتصاديات المملكة بوجه عام والمنطقة الشرقية بوجه خاص.

وكانت غرفة الشرقية قد اطلقت نسختها الأولى من معرض الأسر المنتجة صنعتي في شهر ديسمبر عام 2015م وحقق نجاحًا لافتًا، وهو ما استدعى تكرار التجربة بإقامة المعرض عام 2016م وإقامته العام الجاري 2017م.