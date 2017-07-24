إيفاد 152 معلم للتدريس في الخارج بدءاً من العام المقبل

أصدر وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف الجابري قراراً يقضي بإيفاد 152 معلم للتدريس في الخارج ابتداءً من العام الدراسي المقبل 1438 / 1439 هـ، في مختلف التخصصات التربوية وذلك للعمل في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج وبعض الدول الشقيقة والصديقة.

وقال الجابري إن برنامج الإيفاد السنوي يأتي ضمن جهود المملكة التي تهدف لخدمة أبنائنا المواطنين المقيمين بالخارج، وكذلك أبناء تلك الدول من المواطنين والمقيمين الراغبين في دراسة المنهج السعودي الذي يجد ثقة واحترام الجميع ويتسم بالقوة العلمية والوسطية في المنهج، كما أن المعلمين الموفدين للدول الشقيقة والصديقة يقومون بالتدريس في المؤسسات التعليمية لتلك الدول وخاصة في تخصص اللغة العربية .

وأكد على أن ضوابط اختيار المعلمين الموفدين روعي فيها إعطاء الأولوية للأكثر تميزاً من المعلمين، وقد بدأ العمل لهذا الاختيار من بداية العام الدراسي بإصدار تعميم الإيفاد للإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات وتم ترشيح مجموعة من المعلمين المتميزين في كل منطقة ومحافظة، وشُكّلت لجان المقابلات من عدة قطاعات من الوزارة وبمشاركة وزارة الخارجية وتم اعتماد الأسماء المختارة بعد المفاضلة وحسب أفضلية الدرجات ضمن المعايير المعمول بها في لجان الإيفاد.

إلى ذلك، قدّم مدير عام المدارس السعودية في الخارج الدكتور عيسى بن فهد الرميح تهنئته للزملاء الذين صدر قرار إيفادهم للعمل في الخارج متمنياً لهم التوفيق في عملهم وأن يكونوا خير سفراء لبلادهم في الدول التي رُشّحوا للعمل بها وأن يقدموا ثمرة تميّزهم من خلال نقل الخبرات وتطبيق ما تميّزوا فيه في الداخل وكان له دورٌ في حصولهم على فرصة الإيفاد، مشيراً إلى أهمية الظهور بالصورة الحسنة وتمثيل المملكة خير تمثيل، وأن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، علاوة على أهمية استثمار ما لدى تلك الدول من خبرات وتجارب تعليمية يمكن الاستفادة منها في الداخل .

وتشهد الفترة المقبلة استكمال الموفدين للإجراءات الرسمية اللازمة والحصول على التأشيرات اللازمة للعمل، كما سيشارك جميع الموفدين في حضور الدورة الدبلوماسية التي تُعقد في مقر وزارة التعليم بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل رحمه الله للدراسات الدبلوماسية لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 14/11/1438هـ، كما أن معلمي اللغة العربية الموفدين للدول الشقيقة والصديقة مكلَفون بحضور دورة تدريبية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تُقام في مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية بالرياض لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 21/11/1438هـ .