نائب كويتي يقدم اقتراح قانون لتجريم حزب الله اللبناني وأنصاره

قدم النائب كويتي “وليد الطبطبائي” اليوم الاثنين إلى مجلس الأمة اقتراح قانون لتجريم حزب الله وتصنيفه “تنظيما ارهابيا” وإقرار عقوبات بالسجن تصل إلى “20” عاما بحق أنصار الحزب اللبناني الإرهابي.

ويأتي اقتراح القانون الذي قدمه النائب الكويتي بعد احتجاج الكويت رسميا لدى لبنان بشأن حزب الله واتهامه بتدريب “21” شيعيا دينوا الشهر الماضي بتشكيل “خلية إرهابية” في الكويت.

ونص اقتراح القانون على اعتبار الحزب الشيعي “تنظيما إرهابيا” في تصنيف ينطبق على “المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيه”.

كما يقضي بعقوبة الحبس “مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة” لكل من ينتمي إلى الحزب أو يساهم فيه بأي طريقة كان، و”مدة لا تقل عن خمس سنوات” لكل من يروج له أيا كانت الوسيلة.

وحكمت محكمة التمييز الكويتية في 18 يونيو بالسجن المؤبد على “العقل المدبر لخلية العبدلي” بتهمة “التخابر” مع إيران وحزب الله اللبناني الإرهابي، وسجن عشرين متهما آخرين بين خمس و15 سنة.