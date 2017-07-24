الشباب يشكو اتحاد القدم للهيئة العامة للرياضة

قدمت إدارة نادي الشباب شكوى إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اليوم الأثنين.

وجاءت شكوى نادي الشباب بحسب البيان المنشور عبر الحساب الرسمي للنادي على (تويتر)، “لتقاعس اتحاد القدم عن اتخاذ اللازم حيال التحقيق في مخالفات مالية ذات أثر رياضي وشبهات جنائية وغيرها من التجاوزات ذات البعد الأمني، وذلك لحماية النادي وحقوقه وحماية الرياضة السعودية”.

وطلبت إدارة الشباب من الهيئة مباشرة التحقيقات بشكل مباشر أو بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة.