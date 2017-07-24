الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لـ 1864حالة

قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن وباء الكوليرا حصد 1864 شخصًا في اليمن، فيما يقترب عدد الحالات المصابة به من 400 ألف، منذ بدء انتشار المرض في 27 أبريل الماضي.

وأوضحت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، في تقرير أنه “منذ انتشار الوباء في 27 أبريل الماضي، حتى يوم أمس تم الإبلاغ عن 390 ألف و865 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا”.

ولفتت المنظمة إلى أنه تم تسجيل ألف و864 حالة وفاة في 21 محافظة يمنية خلال الفترة نفسها، مضيفة أن “الوباء أثر على حوالي 2% من مجموع السكان”.

ولفت التقرير إلى “أن عدد الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بالكوليرا آخذ بالانخفاض بشكل مطرد”.