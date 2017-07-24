 جوازات الرياض تمدد خدمة تسليم جواز السفر حتى الـ 8 مساءً طوال فترة الصيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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جوازات الرياض تمدد خدمة تسليم جواز السفر حتى الـ 8 مساءً طوال فترة الصيف

جوازات الرياض تمدد خدمة تسليم جواز السفر حتى الـ 8 مساءً طوال فترة الصيف
المناطق - الرياض

بيّن مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، أنه تم تمديد خدمة تسليم جواز السفر السعودي للمواطنين بعد تجديد أو إصدار الجواز حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد حتى يوم الخميس طوال إجازة الصيف ، وأضاف سعادته أن خطوة التمديد تأتي ضمن مجموعة من الخطوات السابقة التي اتخذتها الجوازات في سبيل تسهيل إجراءات خدمة المواطن.

وأكد اللواء السحيباني، أن هذه الخدمة مستمرة طوال فترة الإجازة الصيفية في جوازات منطقة الرياض؛ حيث تمكن هذه الخدمة المواطن لمراجعة جوازات المنطقة واستلام جواز سفره ومرافقيه خارج أوقات العمل لمن لا يستطيع المراجعة وقت الدوام الرسمي .

علماً أن خدمة واصل البريدية مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين عند اصدار الجواز عبر منصة أبشر أو عند التجديد بعد أخذ موعد مسبقآ بالمراجعة .

وقد خصصت جوازات منطقة الرياض بريد للتواصل الإلكتروني (ruhpassport@gdp.gov.sa ) لتلقي الاستفسارات الواردة لها والرد عليها.

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