 تعرف على مميزات آيفون 8 .. أكبر تغيير في تاريخ أبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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تعرف على مميزات آيفون 8 .. أكبر تغيير في تاريخ أبل

تعرف على مميزات آيفون 8 .. أكبر تغيير في تاريخ أبل
المناطق - الرياض

كشفت شركة “نوديس” المصنعة لحافظات أجهزة أبل، عن أكبر تغيير في “آيفون 8″، المتوقع إطلاقه في سبتمبر المقبل، حسب ما ذكر موقع “فوربس”.
وأكد “فوربس” أن الصور المصممة بالحاسوب تظهر التصميم الجديد لـ”آيفون 8″ المنتظر، مشيرا إلى أن أهم ما يشد الانتباه هو غياب الزر الرئيسي “HOME” عن الشاشة، حيث أصبح الزر جزءًا لا يتجزأ من الشاشة، وهو ما يعتبر أكبر تغيير في تاريخ أبل.

ويظهر في الجزء العلوي من الشاشة مكبر الصوت في المنتصف، وعلى جانبيه الكاميرا الأمامية ومستشعرات الإضاءة.
أما في الجهة اليمنى من الجهاز فيظهر زر التشغيل الذي يبدو كبيرا مقارنة بزر التشغيل الموجود في آيفون7، بالإضافة إلى أزرار التحكم بالصوت التي جاءت في الجهة اليسرى.

أما حواف الهاتف الجديد فتبدو مخفضة بشكل كبير وسميكة، حيث يبلغ سمكها حوالي 4 مم من جميع الجوانب، وفق “فوربس”.

وذكرت تسريبات سابقة أن طول الهاتف سيبلغ 143.5 ميلمتر، وعرضه في حدود 71 مم ، بينما يبلغ سمكه 7.5 مم. وهذه التفاصيل تشير إلى أن آيفون 8 سيكون أكبر من آيفون 7 الذى تبلغ أبعاده (138.3 × 67.1 × 7.1 مم).

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