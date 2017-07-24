الزعاق: غداً أول أيام قدحة القيظ.. و تنتهي بطلوع “سهيل” بعد 26 يوماً

قال الباحث الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن اليوم يعتبر آخر جمرة القيظ، وغدا الثلاثاء أول قدحة القيظ.

وقال إن قدحة القيظ تتزامن مع بداية موسم المرزم وعدد أيامها 26 يوما مقسمة على نجمي المرزم والكليبين.

وأشار الزعاق إلى أن موسم القدحة يعتبر آخر مواسم فصل الصيف اللاهبة الثلاثة وهي (المربعانية والجمرة والقدحة)، ويعقبها موسم سهيل وفيه يبدأ الصيف يتزحزح عن الأجواء.

وقال إن مواسم الصيف اللاهبة ستنتهي بعد ست وعشرين يوما، وقالت العرب بداية الصيف الثريا ونهايته طلوع سهيل.