 بتكلفة 11 مليون ريال بمساحة 6.654م2 .. آل حرفش يتفقد مبنى حفظ الوثائق تحت الإنشاء ويوجه بسرعة الإنجاز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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بتكلفة 11 مليون ريال بمساحة 6.654م2 .. آل حرفش يتفقد مبنى حفظ الوثائق تحت الإنشاء ويوجه بسرعة الإنجاز

بتكلفة 11 مليون ريال بمساحة 6.654م2 .. آل حرفش يتفقد مبنى حفظ الوثائق تحت الإنشاء ويوجه بسرعة الإنجاز
المناطق - نجران

في إطار متابعة سير العمل بمشاريع وبرامج الأمانة قام أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش بجولة تفقدية لمشروع مبنى حفظ الوثائق في حي الفهد الشمالي اطلع خلالها على مراحل العمل المنفذة ونسبة الإنجاز.
وقال آل حرفش ان مشروع مبنى حفظ الوثائق يأتي ضمن عدد من مشاريع المباني والمرافق البلدية التي تنفذها أمانة منطقة نجران حالياً والتي ستسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية.
مؤكداً على المختصين بضرورة مضاعفة الجهود وإنهاء جميع المتطلبات اللازمة لافتتاح المبنى.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل ان المشروع يقع على مساحة اجمالية تقدر بــ” 6654″ م2حيث يتكون من قبو يحتوي على سته مستودعات لحفظ الوثائق بمساحات مختلفة ودور أرضي يضم أربعة مكاتب موظفين وصالة اجتماعات ومكتب مدير؛ وخمسة مستودعات ودورات مياه بالإضافة إلى غرفة حراسة وخزانات مياه وغرفة كهرباء.
واشار آل فاضل إلي أهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل حيث تعد أسلوباً من أساليب الإشراف الإداري وطريقة لمتابعة الأعمال على أرض الواقع.

رافقة خلال الجولة مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله ال فاضل ومدير عام تنفيذ المشاريع المهندس سامي ال بحري والمهندس محسن المكرمي

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