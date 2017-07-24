 وكيل إمارة نجران : الأوامر الملكية اتسمت بالشمولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة نجران : الأوامر الملكية اتسمت بالشمولية

وكيل إمارة نجران : الأوامر الملكية اتسمت بالشمولية
المناطق - نجران

أكد وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد أن حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اتسمت بشموليتها السياسية والاقتصادية والثقافية لمواكبة النقلة التطويرية التي تعيشها البلاد في كافة الجوانب.

وأشار أن نظرة خادم الحرمين الشريفين الثاقبه وحكمته أرست قواعد الأمن والاستقرار التي تنعم بها هذه البلاد المباركة ، وإنشاء جهاز أمن الدولة يدعم ذلك لتبقى المملكة مثالاً يحتذى به على مستوى العالم في مكافحة الإرهاب وقوة أمنها الداخلي.

وأضاف المجلاد أن الأوامر الملكية أكدت حرص الحكومة الرشيدة على تحقيق الرقي والاستقرار لهذا الوطن وأبنائه ، وكانت مواكبةً الرؤية الوطنية الحكيمة 2030 ، وتصب في مصلحة الوطن والمواطن .

وفي الختام سأول وكيل إمارة المنطقة الله تعالى أن يديم على المملكة  نعمة الامن والامان في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

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