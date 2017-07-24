 ١٧٠٠ مستفيد من خدمات جناح قبول جامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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١٧٠٠ مستفيد من خدمات جناح قبول جامعة نجران

١٧٠٠ مستفيد من خدمات جناح قبول جامعة نجران
المناطق - نجران
اختتمت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران جناحها الذي أقامته في الفترة المسائية بمجمع رويال سنتر ، و بلغ عدد المستفيدين من الجناح أكثر من ١٧٠٠ مستفيداً على مدى ١٠ أيام.
وأوضح عميد القبول والتسجيل، المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور زهير العمري، أن الجناح استقبل ٢٥٥ طلب تقديم إلكتروني جديد في الفترة المسائية ، و٦٢٢ طلب تعديل قبول إلكتروني، إضافة إلى ٨٣٥ إجابة على استفسارات مختلفه تتعلق بعملية القبول والتسجيل في الجامعة، مشيرا إلى أن الجناح عمل لنحو ٤٠ ساعة خلال ال١٠ أيام الماضية بواقع ٤ ساعات عمل يومياً تبدأ في السابعة مساء إلى الحادية عشرة طوال أيام الجناح .
وأكد العمري، أن العمادة أقامت هذا الجناح في الفترة المسائية في أكبر المجمعات التجارية بمنطقة نجران انطلاقا من رسالتها وتحقيقا للخدمة المجتمعية ؛ إذ حرصت على تسخير كافة إمكاناتها لتوضيح آلية التسجيل للطلاب والطالبات لاختيار التخصص المناسب، إلى جانب الإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بعملية القبول سواء من خلال مقر العمادة في الجامعة، وكذلك الجناح المخصص، وتقديم الخدمة أيضاً عبر مواقع العمادة في منصات التواصل الاجتماعي.

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