 مقتل وإصابة 83 شخصا في هجوم انتحاري بلاهور الباكستانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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مقتل وإصابة 83 شخصا في هجوم انتحاري بلاهور الباكستانية

مقتل وإصابة 83 شخصا في هجوم انتحاري بلاهور الباكستانية
المناطق - وكالات

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، إن 26 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب 57 اخرون بجروح في هجوم انتحاري وقع في سوق بمدينة لاهور شرقي البلاد.

وأضافت الشرطة في بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية أن الهجوم استهدف دورية شرطة بالقرب من برج تكنولوجيا المعلومات بالمدينة ما أدى إلى سقوط قتلى من بينهم ثلاثة عناصر شرطة ومصابون بعضهم في حال حرجة.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية الباكسانية قامت بتطويق موقع الحادث فورا كما نقلت فرق الانقاذ المصابين إلى المستشفيات القريبة فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.

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