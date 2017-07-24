“العمل” توضح الأنشطة المستهدفة بالتوطين الحصري

أوضح التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2016، أن الوزارة تعمل على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100%، بما يؤدي لتوظيف 20 ألف مواطن ومواطنة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل إلى أن أي نشاط يوجد فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت مصادر قد تحدثت عن عمل وزارة العمل حاليا على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات والمنتجات التموينية الاستهلاكية، بنسبة 100%.

كما بيَّن التقرير استهداف الوزارة تفعيل قرار توطين نشاط تأجير السيارات لتوظيف أكثر من خمسة آلاف سعودي وسعودية، وكذلك توطين نشاط العربات المتنقلة وتوظيف أكثر من ستة آلاف موظف فيها، وتطبيق المرحلة الأولى من قرار سعودة المحال بالمولات التجارية في منطقة القصيم والمتوقع أن يسفر عن توظيف أكثر من ستة آلاف موظف في القصيم وحدها.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على إطلاق مشاريع تشاركية مع الجهات المشرفة على القطاعات؛ لرسم وتنفيذ خطط التوطين المناسبة حسب القطاع والاختصاص؛ بهدف إعداد خطة لتوطين الأنشطة والمهن ذات الأولوية في القطاع بحيث تكون جاذبة للسعوديين.

وبشأن ماتم إنجازه من خطط التوطين خلال الفترة الماضية، قال التقرير إنه تم توظيف أكثر من ثمانية آلاف سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها، كما تم توقيع عقود مع 2200 موظف سعودي وسعودية ضمن قطاع الإيواء ومن المخطط توظيف 33 ألف آخرين في القطاع حتى نهاية 2018.

وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت لتوظيف 7500 موظف سعودي وسعودية أطباء وممرضين وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية ومستشفيات حكومية، بالإضافة إلى استهدافها توظيف 93 ألف آخرين في القطاع بنهاية 2020.