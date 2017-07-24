 بالفيديو.. الترجي التونسي يسقط نفط العراق بهدف قاتل في البطولة العربية للأندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. الترجي التونسي يسقط نفط العراق بهدف قاتل في البطولة العربية للأندية

بالفيديو.. الترجي التونسي يسقط نفط العراق بهدف قاتل في البطولة العربية للأندية
المناطق - الرياض

استهل الترجي الرياضي التونسي مشواره في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر حاليا، بفوز صعب على فريق نفط الوسط العراقي، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين.

واقتنص التونسي طه ياسين الخنيسي هدف الفوز الوحيد لفريقه، في الوقت القاتل، قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، وذلك بعد ثلاث دقائق فقط من إلغاء هدف اللاعب العراقي، محمد صلاح، بداعي التسلل.

وحصد الترجي الرياضي نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، بانتظار نتيجة مباراة المريخ السوداني والهلال السعودي، في وقت لاحق من اليوم.

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