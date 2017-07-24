إغلاق السفارة والقنصليات الإسرائيلية في تركيا

أوعزت الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين، إلى سفارتها في أنقرة بإغلاق جميع المقرات والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في تركيا.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الوزارة طلبت إغلاق السفارة والقنصليات الإسرائيلية في جميع أنحاء تركيا خشية من ردود الفعل على ما يجري في القدس والمواجهات الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحادثة السفارة في عمان بقتل ضابط أمن إسرائيلي شابين أردنيين يوم الأحد الماضي.

ويأتي قرار الخارجية الإسرائيلية بعد تعرض معابد يهودية في تركيا لهجمات في نهاية الأسبوع.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تم توخي الحيطة والحذر الشديد عند اتخاذ القرار الذي اختير حتى قبل حادث السفارة الإسرائيلية في عمان، وشدد على طابعه المؤقت واحتمال إلغائه إذا تحسنت الأوضاع لاحقا.

في ذات الوقت تحاول السلطات الإسرائيلية تفادي عواقب حادث السفارة وإنقاذ الحارس القاتل الذي يطالب الجانب الأردني بالتحقيق معه.