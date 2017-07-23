 مكافحة المخدرات تقبض على شخصين لاستلامهما “37519” حبة محظورة في #الرياض. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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مكافحة المخدرات تقبض على شخصين لاستلامهما “37519” حبة محظورة في #الرياض. مركز الميزان لحقوق الإنسان: الاحتلال يهجر الفلسطينيين من أراضيهم شمال وشرق غزة المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري بسيارة مفخخة في كابول خادم الحرمين يصل إلى المغرب في إجازة خاصة الأمم المتحدة: أزمة الأقصى يجب أن تحل قبل الجمعة مايكروسوفت تعلن وفاة “الرسام” على شرف المحافظ.. إقامة حفل فرحة نجاح لأبناء وفتيات جمعية إنسان بالخرج إغلاق السفارة والقنصليات الإسرائيلية في تركيا بالفيديو.. الترجي التونسي يسقط نفط العراق بهدف قاتل في البطولة العربية للأندية وصول أولى رحلات حج هذا العام إلى المملكة الرئيس الفرنسي يلتقي السراج وحفتر غدا بباريس “العمل” توضح الأنشطة المستهدفة بالتوطين الحصري

مكافحة المخدرات تقبض على شخصين لاستلامهما “37519” حبة محظورة في #الرياض.

مكافحة المخدرات تقبض على شخصين لاستلامهما “37519” حبة محظورة في #الرياض.
المناطق - الرياض

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض في إحباط عملية ترويج للحبوب المخدرة بعدد 37519 حبة من الحبوب المحظورة بعد القبض على شخصين أثناء استلامها.
وتعاونت مكافحة المخدرات مع الجمارك من أجل القبض على الشخصين قبل وصول تلك الحبوب المحظورة إلى الأسواق.
وتقوم الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية في إحباط عمليات التهريب وذلك في سبيل منع دخول كل ما فيه إضرار لهذه البلاد المباركة ومقدراتها.

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