مكافحة المخدرات تقبض على شخصين لاستلامهما “37519” حبة محظورة في #الرياض.

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض في إحباط عملية ترويج للحبوب المخدرة بعدد 37519 حبة من الحبوب المحظورة بعد القبض على شخصين أثناء استلامها.

وتعاونت مكافحة المخدرات مع الجمارك من أجل القبض على الشخصين قبل وصول تلك الحبوب المحظورة إلى الأسواق.

وتقوم الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية في إحباط عمليات التهريب وذلك في سبيل منع دخول كل ما فيه إضرار لهذه البلاد المباركة ومقدراتها.