رئيس مجلس لجنة التنمية بالخفجي يحصل على الزمالة الأوروبية

حصل الأستاذ فلاح بن حمد المري رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخفجي على شهادة الزمالة الأوربية العربية في إدارة المنظمات الغير ربحية و المعتمدة من المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا بجامعة غرناطة ، والذي استمر أكثر من 8 أشهر وذلك بانضمام 27 قائدًا يعملون في القطاع الثالث في المملكة .

حيث تم تخريج دفعة الزمالة الثالثة في غرناطة بإقليم الأندلس في مملكة إسبانيا بحضور ممثل من جامعة غرناطة وبلدية الأقليم ومديرة الأقليم للتعليم العالي وسعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية.

ومن جانبه أعرب الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية عن بالغ سعادته بتأهيل المتدربين وحصولهم على دبلوم الزمالة وتمكينهم من العمل الخيري من زوايا أكبر من مفهوم الصدقة والتطوع والتبرع، وإكسابهم مهارات حديثة تحاكى فيها تجربة العالم الغربي المتقدم في هذا النطاق، .

ويهدف برنامج الزمالة إلى بناء قدرات المنظمات غير الربحية، وإكساب قيادات المنظمات غير الربحية معارف ومهارات حديثة تواكب التطور العالمي، بالإضافة إلى تأهيل مسؤولي العمل الخيري لاحتراف التنمية والتنمية المستدامة وتعزيز التشبيك الخيري بين المنظمات غير الربحية وتبادل التجارب الناجحة.

ويحتوي البرنامج على عدد من المحاضرات العلمية المتعلقة في إدارة المنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى مجموعة من التكاليف التطبيقية التي يقوم بها الطلاب بعد كل محاضرة، والاختبارات التحريرية والتطبيقية، تلى ذلك إعداد مشروع التخرج وتقديمه ومناقشته في مملكة إسبانيا .

و بهذا المناسبة يسر أسرة تحرير صحيفة المناطق أن يباركون للأستاذ فلاح المري على هذا التقدم العلمي في مجال العمل الاجتماعي.