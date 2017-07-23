 أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية

أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية
المناطق - بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الدكتور عبدالله بن علي الزيدان ، الذي قدم للسلام على سموه ، وتسليمه العضوية الشرفية للجمعية ، وإهدائه عددٌ من إصدارات الجمعية .

 

ورحب سمو أمير منطقة القصيم برئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية ، مشيداً بما شاهده من جهود وخطط مستقبلية تتبناها الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم ، وما يقدمونه لخدمة التاريخ السعودي وإبرازه للنشئ والتعريف بهذا التاريخ العريض للعالم الخارج .

 

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الدكتور عبدالله الزيدان عن بالغ شكره وتقديره على استقبال سموه ولدعمه الدائم لأنشطة وأعمال الجمعية ، مؤكداً أن توجيهات سموه النيرة ستكون نبراساً في مجال العمل ولكل ما يخدم التاريخ السعودي والتعريف به .

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