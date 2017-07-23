أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الدكتور عبدالله بن علي الزيدان ، الذي قدم للسلام على سموه ، وتسليمه العضوية الشرفية للجمعية ، وإهدائه عددٌ من إصدارات الجمعية . ورحب سمو أمير منطقة القصيم برئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية ، مشيداً بما شاهده من جهود وخطط مستقبلية تتبناها الجمعية ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم ، وما يقدمونه لخدمة التاريخ السعودي وإبرازه للنشئ والتعريف بهذا التاريخ العريض للعالم الخارج . من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الدكتور عبدالله الزيدان عن بالغ شكره وتقديره على استقبال سموه ولدعمه الدائم لأنشطة وأعمال الجمعية ، مؤكداً أن توجيهات سموه النيرة ستكون نبراساً في مجال العمل ولكل ما يخدم التاريخ السعودي والتعريف به .