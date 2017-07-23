 عادل عزت يكرم الحكام السعوديين الذين شاركوا بكأس القارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 1 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 24 يوليو 2017 ميلاديا

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عادل عزت يكرم الحكام السعوديين الذين شاركوا بكأس القارات

عادل عزت يكرم الحكام السعوديين الذين شاركوا بكأس القارات
المناطق - الرياض

كرّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت مساء اليوم الاثنين بالرياض طاقم الحكام السعودي المشارك في إدارة عدد من مباريات بطولة كأس القارات 2017م، التي أقيمت مؤخرًا في روسيا، وذلك بحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد عبدالله البرقان وعبدالإله مؤمنة وأعضاء لجنة الحكام.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي خلال حفل العشاء الذي أقامه احتفاءً بطاقم التحكيم السعودي بقيادة الحكم الدولي فهد المرداسي ومساعديه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، حرص الاتحاد على تكريم جميع المبدعين المساهمون في رفع اسم رياضة كرة القدم في المحافل الدولية، مقدمًا شكره وتقديره للطاقم على العمل الكبير الذي قدموه خلال الفترة الماضية.

وأضاف:” هذا الأداء المميز الذي قدمه إخواني الحكام ليس بمستغرب، وما هذا التكريم إلا عمل بسيط لايوازي نجاحات ماقدموه خارجيًا، بدليل تلك الإشادات التي تلقاها الطاقم من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وهذا لم يأت من فراغ، بل جاء بعد عمل مستمر من قبلهم وحرص على تطوير المستويات الفنية لديهم”.

وأشار عادل عزت خلال حفل التكريم إلى تأكيد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن العمل جارٍ على تطوير أداء الحكم السعودي من خلال العديد من البرامج والدورات التحكيمية، متطلعًا إلى مواصلة التطوير وتغيير النظرة السائدة لدى الوسط الرياضي عن الحكم السعودي، مع الأخذ بأن التحكيم على مستوى العالم دائمًا ما تكون الآراء حوله متغيّره.

وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن الحكم السعودي سيكون بإذن الله حاضرًا في نهائيات كأس العالم المقبلة، موضحًا أن هذا الأمر يتم العمل عليه من خلال تطوير البرامج التحكيمية والنظر في جميع متطلبات لجنة الحكام والأخذ بها بعين الاعتبار لتحقيق الأهداف التي من خلالها يستمر الدفع بعجلة كرة القدم السعودية بشكلٍ عام إلى الأمام.

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