فرق الدفاع المدني تخمد حريق بمنزل شعبي بمحافظة ضمد ولا إصابات

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضمد إخماد حريق اندلع بمطبخ في منزل شعبي نتيجة التماس كهربائي اليوم ولم يسفر عن إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمحافظة ضمد وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن حريق بمطبخ داخل منزل شعبي مكون من دور واحد حيث تم السيطرة عليه من قبل الفرقة .

مشيرا الى انه لم ينتج عن الحادث اي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

مبينا ان سبب الحادث يعود لالتماس كهربائي في أحد المفاتيح الكهربائية.