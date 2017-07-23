 التعادل يخيم على مواجهة الهلال والمريخ في البطولة العربية للأندية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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التعادل يخيم على مواجهة الهلال والمريخ في البطولة العربية للأندية

المناطق - الرياض

خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة الهلال بطل الدوري السعودي مع المريخ السوداني اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب) المقامة في مصر.

وتقدم ناصر الدوسري بهدف للهلال في الدقيقة 26 وتعادل بكري عبد القادر للمريخ في الدقيقة 70.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليقتسما المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في وقت سابق اليوم على نفط الوسط العراقي 1/صفر.

وهذه هي إحصائيات المباراة.
نسبة الاستحواذ
الهلال 58%
المريخ 42%
الركنيات
الهلال 2
المريخ 3
دقة التمرير
الهلال 75%
المريخ 81%
تسديد على المرمى
الهلال 2
المريخ 2

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