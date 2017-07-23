 دراسة تكشف النساء الأكثر سمنة على مستوى العالم .. قد تندهش ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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دراسة تكشف النساء الأكثر سمنة على مستوى العالم .. قد تندهش !

دراسة تكشف النساء الأكثر سمنة على مستوى العالم .. قد تندهش !
المناطق - وكالات

هل تصدق أن البنت الأمريكية والبريطانية هي الأكثر سمنة على مستوى العالم، والأكثر حملا للدهون في منطقة البطن؟.

كشفت دراسة على 30 دولة الأكثر تقدما على مستوى العالم، أن نصف فتيات المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية لديهم فرط في الوزن، والأكثر تعرضا للإصابة بمرض السكري والسرطان.

وتؤكد الدراسة على أن في المتوسط 87% من الرجال، و75% من النساء يدخرون دهونهم حول وسط الجسم، أكثر من أي جزء آخر في الجسد، ما يعطي إشارة إلى أن معظم الفتيات معرضات لزيادة الوزن في هذه المنطقة في سن مبكرة.

تجمع الدهون في منطقة البطن تثير كثير من المشكلات الصحية وزيادة نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة، والتعرض لأزمات في القلب وانخفاض القدرة على الحياة وبذل المجهود.

وتقول الدراسة التي أجريت في جامعة بنيوزيلندا، بحسب موقع «ديلي ميل» البريطاني أن ما يصل إلى 76% من سكان العالم يعانون من السمنة المفرطة، وأن تجمع عدد كبير منهم في الدول الـ30 الأكثر تقدما على مستوى العالم يشكل خطرا كبيرا.

مشكلة فرط السمنة في أمريكا وبريطانيا تتعلق بالنظام الغذائي لسكان الدولتين، بينما فوجئ الباحثون أن مواطني أيسلندا واليونان لديهم نتائج مثالية على مستوى الصحة العامة، وتتعرض البلدان النامية إلى نفس مشكلات الدول المتقدمة التي تحذو حذوها في الضرر والنفع على السواء.

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