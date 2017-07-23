 في 4 مناطق.. فتح باب القبول في القوات الخاصة لحملة الثانوية العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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في 4 مناطق.. فتح باب القبول في القوات الخاصة لحملة الثانوية العامة

في 4 مناطق.. فتح باب القبول في القوات الخاصة لحملة الثانوية العامة
المناطق - الرياض

أعلنت مديرية الأمن العام (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي) عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة (جندي) للدورة التأهيلية الخاصة رقم (20) بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وذلك لخريجي الثانوية العامة وسيكون العمل بعد التخرج داخل مدن المملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية) أو بالخارج في أحد سفارات المملكة.

واشترطت على المتقدم:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.
– ألا يقل العمر عن (17) ولا يزيد عن (30) عاماً.
– ألا يقل طول المتقدم عن (175) سم.
– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن (75%) تخصص (علمي، شرعي، إداري).
– أن لا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (55%).
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– إجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الذي يحدده الأمن العام.

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق الرابط من الأحد الموافق 1438/11/7هـ حتى الثلاثاء الموافق 1438/11/16هـ.

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