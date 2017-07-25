 “الرباعى العربى” يعلن 9 كيانات و 9 أفراد ضمن قائمة الإرهاب المدعومة من قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الرباعى العربى” يعلن 9 كيانات و 9 أفراد ضمن قائمة الإرهاب المدعومة من قطر في 4 مناطق.. فتح باب القبول في القوات الخاصة لحملة الثانوية العامة دراسة تكشف النساء الأكثر سمنة على مستوى العالم .. قد تندهش ! التعادل يخيم على مواجهة الهلال والمريخ في البطولة العربية للأندية “المالية” تتلقى أكثر من 51 مليارا للاكتتاب في الصكوك الحكومية شاهد.. قائد دبابة بسيناء يدعس سيارة قبل انفجارها ويحبط عملية إرهابية كبرى الجوازات تبدأ باستقبال ضيوف بيت الله الحرام عبر منافذها الدولية فرق الدفاع المدني تخمد حريق بمنزل شعبي بمحافظة ضمد ولا إصابات عادل عزت يكرم الحكام السعوديين الذين شاركوا بكأس القارات رقائق مزروعة بالأيدي بدل البطاقات الالكترونية والنقود! أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يرعى مهرجان الدلم للتمور

“الرباعى العربى” يعلن 9 كيانات و 9 أفراد ضمن قائمة الإرهاب المدعومة من قطر

“الرباعى العربى” يعلن 9 كيانات و 9 أفراد ضمن قائمة الإرهاب المدعومة من قطر
المناطق - وكالات

أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أنه فى إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين، فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهى كالآتى:

أولا الكيانات

1- مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن
2 – جمعية الإحسان الخيرية – اليمن
3 – مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن
4 – مجلس شورى ثوار بنى غازى – ليبيا
5 – مركز السرايا للإعلام – ليبيا
6 وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا
7 كتيبة راف الله السحاتى – ليبيا
8 قناة نبأ – ليبيا
9 مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا

ثانيا الأفراد

1- خالد سعيد فضل راشد البوعينين – قطرى الجنسية
2- شقر جمعة خميس الشهوانى – قطرى الجنسية
3- صالح احمد الغانم ( قطري الجنسية).
4. حامد حمد حامد العلى ( كويتى الجنسية).
5. عبد الله محمد على اليزيدى ( يمنى الجنسية).
6. أحمد على أحمد برعود ( يمنى الجنسية).
7. محمد بكر الدباء ( يمنى الجنسية).
8. الساعدى عبدالله ابراهيم بوخزيم( ليبى الجنسية).
9. أحمد عبدالجليل الحسناوى ( ليبى الجنسية).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>