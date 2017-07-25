“الرباعى العربى” يعلن 9 كيانات و 9 أفراد ضمن قائمة الإرهاب المدعومة من قطر

أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أنه فى إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين، فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها وهى كالآتى:

أولا الكيانات

1- مؤسسة البلاغ الخيرية – اليمن

2 – جمعية الإحسان الخيرية – اليمن

3 – مؤسسة الرحمة الخيرية – اليمن

4 – مجلس شورى ثوار بنى غازى – ليبيا

5 – مركز السرايا للإعلام – ليبيا

6 وكالة بشرى الإخبارية – ليبيا

7 كتيبة راف الله السحاتى – ليبيا

8 قناة نبأ – ليبيا

9 مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام – ليبيا

ثانيا الأفراد

1- خالد سعيد فضل راشد البوعينين – قطرى الجنسية

2- شقر جمعة خميس الشهوانى – قطرى الجنسية

3- صالح احمد الغانم ( قطري الجنسية).

4. حامد حمد حامد العلى ( كويتى الجنسية).

5. عبد الله محمد على اليزيدى ( يمنى الجنسية).

6. أحمد على أحمد برعود ( يمنى الجنسية).

7. محمد بكر الدباء ( يمنى الجنسية).

8. الساعدى عبدالله ابراهيم بوخزيم( ليبى الجنسية).

9. أحمد عبدالجليل الحسناوى ( ليبى الجنسية).