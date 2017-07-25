 فيديو.. الإطاحة بمُطلقي النار بحفل زفاف في “نظيم الرياض” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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فيديو.. الإطاحة بمُطلقي النار بحفل زفاف في “نظيم الرياض”

المناطق - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها ألقت القبض على الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو، وهم يطلقون النار عشوائيا أثناء مشاركتهم في حفل زواج، بحي النظيم شرق العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض: إن الأجهزة الأمنية رصدت على قنوات التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الأشخاص، يستقلون ثلاث مركبات بدون لوحات، بإطلاق النار بشكل عشوائي أثناء مشاركتهم في حفل زواج، شرق العاصمه الرياض.

وأضاف: وبناء على ماورد في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام الأسلحة ونظام المرور، فقد تم تحديد هوياتهم وضبط ثلاثة عشر شخصاً، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبط الأسلحة المستخدمة وتحريزها، والأظرف الفارغه التي تم العثور عليها في المركبات التي كانوا يستقلونها.

وأوضح أنه تم سماع أقوالهم، فأقروا بِما نٌسب إليهم، ولذلك جرى إيقافهم وإحالة قضيتهم إلى فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.

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