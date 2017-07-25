مهلة الـ 120 يوماً انتهت.. 19 جهة تتعقب المخالفين لـ”وطن بلا مخالف”

تنتهي اليوم الـ120 يوما التي أطلقتها الحكومة السعودية كمهلة للحملة الوطنية الشاملة «وطن بلا مخالف» التي هدفت إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات, لتبدأ 19 جهة أمنية وحكومية تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة لتعقب المخالفين وتطبيق النظام والغرامات المالية بحقهم.

وشهدت الحملة الوطنية التي بدأ تطبيقها بتاريخ 1/ 7/ 1438هـ لمدة 90 يوما قبل أن تصدر الموافقة بتمديدها لمدة 30 يوما اعتبارا من 1/ 10 / 1438هـ عمليات تجاوب واسعة، إذ أطلقت حملة «وطن بلا مخالف» لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب منهم إنهاء مخالفته وإعفاء مما يترتب عليه من عقوبات لمغادرة السعودية, وإعطاء مهلة للمخالفين للمغادرة من تلقاء أنفسهم وتصحيح أوضاعهم، ثم السماح لهم بالعودة إلى السعودية مجددا بطريقة نظامية, إضافة لاستثنائه من بصمة «مرحل» التي تحظر دخول أراضي المملكة مجددا.

وجهزت المديرية العامة للجوازات أكثر من 50 موقعا لاستقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من الحملة في جميع مناطق السعودية واستقبالهم وإنهاء إجراءات مغادرتهم, وسبق أن أعلنت الجوازات أخيرا إحصائية كشفت أن عدد الوافدين المخالفين المستفيدين من المهلة المحددة للحملة الوطنية الشاملة «وطن بلا مخالف» بلغ 572.488 وافداً, فيما عاد إلى السعودية بطريقة نظامية 12 ألف منهم من عاد إلى البلاد بعد أسبوع من مغادرته، مستفيدين من الإعفاءات الممنوحة لهم، ويعفى من الآثار المترتبة على بصمة «مرحل» والرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتستعد أكثر من 19 جهة حكومية للبدء مع نهاية الحملة الوطنية الشاملة «وطن بلا مخالف» بتعقب كافة المقيمين المخالفين في كافة النشاطات التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في الحملة من أجل تطبيق الغرامات المالية والأنظمة بحق كل من يخالف.

وتهدف الإجراءات لرفع مستوى الالتزام بتنفيذ أنظمة الإقامة والعمل بأمن الحدود بكافة النشاطات والمنشآت التي تشرف عليها الجهات الحكومية من خلال الإجراءات الداخلية لكل نشاط أو منشأة من خلال الحملات التفتيشية التي ستقوم بها الجهات ذات العلاقة بمباشرة نشاطات المنشآت بإسناد من الأمن.

ويشمل تعقب المخالفين وكل الوافدين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل أو كليهما, أو من دخل للمملكة بتأشيرة عمرة أو زيارة أو حج أو عبور أو من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة دون الحصول على تصريح بذلك.

كما ستقوم الجهات الأمنية بتطبيق النظام بحق المخالفين من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو الناقلين من خلال شرط المناطق واللجان الأمنية الدائمة والعاملة في الميدان.