شاهد.. مواطن يزف زوجته عبر عجلات “السكيت” !!

أشعل زوجان سعوديان مواقع التواصل الاجتماعي بصور زفاف غير تقليدية، بعد أن قررا كسر الروتين، والقيام بزفتهما، وهما يرتديان الزلاجات، أو ما يطلق عليه السكيت، وذلك بدلاً من الأحذية التقليدية.

ووفقا لتقرير نشرته “العريية”، نشر العريس حسين بن محفوظ، وهو لاعب سكيت محترف، عدداً من الصور، لجلسة تصوير زفافه، يظهر فيها وهو يخلع حذاءه وحذاء زوجته ليلبسا بدلا عنها أحذية “سكيت رول ” ليسيرا بها في قاعة الزفاف.

وتستخدم أحذية السكيت الدوارة للتزلج على الأسطح الملساء باستخدام الزلاجات، حيث يعتبر التزلج شكلاً من أشكال الرياضة والترفيه، وقد أخذت لعبة “السكيت” تستقطب الكثير من الشباب والفتيات بالسعودية، حيث يمكن مشاهدة الكثير من الفتيه يمارسونها في المتنزهات والشوارع وشواطئ الكورنيش التي تحولت لميادين للعبة.

وقال حسين إنه حين طرح فكرة الزفة عبر السكيت على زوجته، لم تمانع، وذلك رغبة منها في تحقيق حلم زوجها، وكمساهمة منها في دعمه وتشجعيه على تحقيق المزيد من البطولات، مشيراً إلى أن موافقة زوجته على تطبيق الفكرة، حفزه لبذل المزيد في مجاله الرياضي، حيث إنه يشارك في بطولات عالمية، ويمثل المملكة في الكثير من المسابقات.

وحول مدى إلمام زوجته بالسكيت، قال العريس حسين إن زوجته لديها خبرة بسيطة، وهي تكفي للقيام بالزفة، مبيناً أنهما لم يواجها أي صعوبة أثناء القيام بالزفة، عادا بعض التمهّل الذي اعترى سيرهما بسبب فستان الزفاف، وحول تفاعل وتقبّل الأهالي والمدعوين، قال حسين إن الجميع أحب الفكرة وتفاعل معها بالتصفيق والتشجيع، لاسيما أنها كانت غير تقليدية، وساهمت في إضفاء جو من الحماس.

وحسين بن محفوظ هو لاعب سكيت محترف، وسبق أن شارك مع شقيقة التوأم حسن، في برنامج المواهب “أراب غوت تالينت”، مما جعلهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويحتل حسين في لعبة السكيت المركز الثالث آسيويا والعاشر عالميا، كما يقدم الأخوان عروضا رياضية في الفعاليات الشبابية، ولهما قناة يوتيوب يشاركان فيها متابعيهم الكثير من تفاصيل حياتهما.