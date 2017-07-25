 بعشرات الغارات.. التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في معقلهم صعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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بعشرات الغارات.. التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في معقلهم صعدة

بعشرات الغارات.. التحالف يستهدف تجمعات الحوثيين في معقلهم صعدة

استهدفت طائرات التحالف في صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي بعشرات الغارات مواقع وتجمعات للميليشيات في مديريات الظاهر وشدا وسحار وساقين، وغمر، ومنطقتي آل سالم والبقع في مديرية كتاف والجعملة في مديرية مجز، كما استهدف ثكنات للميليشيات في مدينة صعدة من بينها مبنى المجمع الحكومي ومعسكر قوات الأمن الخاصة، ومعسكر الصيفي.

أما في محافظة عمران فقد استهدفت مقاتلات التحالف مواقع حيوية وتجمعات للميليشيات في مديرية المدان، ومحطة اتصالات في مديرية حوث، ومراكز قيادية في مبنى المجمع الحكومي في مديرية بني صريم، ومبنى المعهد المهني في مدينة خمر، ومعسكر اللواء التاسع في مدينة عمران.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن معسكراً تابعاً للأمن القومي في ضاحية صرف شمال شرقي العاصمة صنعاء تعرض للقصف بخمس غارات فجراً، ومعسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب العاصمة قصف بثلاث غارات من طائرات التحالف.

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