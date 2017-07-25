شاهد.. قائد بالجيش الليبي يعدم 20 داعشيا على طريقتهم

قام النقيب محمود الورفلي قائد القوات الخاصة بالجيش الليبي قبل أيام بـ إعدام عدد من عناصر تنظيم داعش رمياً بالرصاص.

وأظهر فيديو عملية الإعدام 20 عنصراً من تنظيم داعش انتظموا في أربعة صفوف، ارتدوا كلهم الزي البرتقالي، وتمت تغطية وجوههم برداء أسود، وهم مقيدو الأيدي، كما أظهر عدداً من جنود الجيش الليبي، إضافة إلى قائدهم النقيب محمود الورفلي الذي أعطاهم الأمر بإطلاق الرصاص على رؤوسهم وتنفيذ عملية الإعدام.

وبرّر الورفلي قيامه بهذه المحاكمة العسكرية بأنها “جاءت بعد ثبوت تورط هؤلاء في قتل وخطف و تعذيب و تفجير و ذبح أبناء المؤسسة العسكرية خاصة وأبناء الشعب الليبي عامة”.

ورغم اختلاف البعض مع الطريقة، أشاد عدد من الليبيين بما فعله الورفلي، معتبرين أنها ردة فعل مشروعة انتقاماً لما اقترفه التنظيم في حق الليبيين، وما ارتكبه من جرائم مستدلين بالآية القرآنية: “الشَّهر الحرام بالشّهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”.