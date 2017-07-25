 الحكومة الإسرائيلية تقرر إزالة البوابات الإلكترونية عند الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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الحكومة الإسرائيلية تقرر إزالة البوابات الإلكترونية عند الأقصى

الحكومة الإسرائيلية تقرر إزالة البوابات الإلكترونية عند الأقصى
المناطق - وكالات

قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها مساء الاثنين إزالة البوابات الإلكترونية عند الأقصى واستبدالها بكاميرات مراقبة.

وجاء في بيان للمجلس الوزاري المصغر أن الحكومة قررت نشر كاميرات متطورة وفرض وسائل تفتيش أخرى.

ويبدو أن هذا القرار يأتي بعد اتفاق إسرائيلي أردني، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق عن عودة جميع طاقم السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان إلى إسرائيل، بمن فيهم ضابط الأمن المتورط بقتل أردنيين اثنين.

إلى ذلك، اندلعت مناوشات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، بعد جلب معدات لتركيب كاميرات على بوابات المسجد الأقصى بدل البوابات الإلكترونية.

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